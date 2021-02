Senado dos EUA abre caminho para plano de ajuda financeira de Biden

O Senado americano votou, nesta sexta-feira (5), a favor de uma moção que abre caminho para a aprovação do plano de ajuda de 1,9 trilhão do presidente democrata, Joe Biden, sem necessidade de obter o apoio da oposição republicana.



Após uma longa noite de debates no plenário, a moção foi aprovada com 51 votos a favor dos democratas e 50 contra dos republicanos. O voto decisivo veio da vice-presidente democrata Kamala Harris que, segundo a Constituição, pode desempatar as votações na Câmara Alta.



Os congressistas apresentaram dezenas de emendas ao texto, que em alguns casos receberam o apoio de parlamentares de ambos partidos, como a que buscava proibir a entrega de uma ajuda de 1.400 dólares a cidadãos de casas com renda alta.



O voto desta sexta-feira não significa a aprovação para o plano de alívio econômico do governo, mas abriu o caminho para que os democratas possam aprová-lo por uma maioria simples, evitando assim possíveis bloqueios dos republicanos.



Muitos opositores são contra o projeto democrata por considerar que é muito caro.



O presidente Biden se mostrou disposto a encontrar um compromisso com os republicanos, mas alertou que estava pronto para avançar sem eles, já que está convencido de que o Estado deve agir rapidamente para evitar a asfixia da economia devido à pandemia.



Estados Unidos, o país mais afetado pelo coronavírus, superou na quarta-feira os 450.000 mortos por covid-19.