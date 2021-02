Situação sanitária na Alemanha 'longe de estar sob controle'

A situação sanitária está "longe de estar sob controle" na Alemanha, onde variantes do coronavírus estão se espalhando apesar das restrições, alertou nesta sexta-feira (5) o diretor do instituto Robert Koch.



"O vírus ainda não está cansado, pelo contrário, acaba de receber um novo impulso" com as variantes britânica e sul-africana, lamentou o diretor do instituto de vigilância epidemiológica, Lothar Wieler, em entrevista coletiva.



"A situação está longe de estar sob controle", alertou, dissipando as esperanças de um rápido levantamento das restrições contra um vírus que se tornou "mais perigoso".



O próprio governo de Angela Merkel abriu, na quinta-feira, as portas para flexibilizá-las, com a possibilidade de reabrir escolas antes do final do mês.



A chanceler e os líderes das 16 regiões se reunirão na quarta-feira para negociar uma possível retirada de algumas das restrições que estão em vigor há mais de um mês.



No entanto, a disseminação das variantes pode colocar em questão um possível levantamento das proibições.



De acordo com Wieler, essas variantes "ainda não são dominantes" na Alemanha.



A variante britânica representa menos de 6% dos casos detectados. Mas agora está presente em 13 das 16 regiões alemãs.



Até sexta-feira, 2,2 milhões de casos (+ 12.908 em 24 horas) e 60.597 mortes (+855) foram oficialmente registrados na Alemanha.