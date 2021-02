Em busca da dose ideal contra a covid-19

Qual é a melhor forma de administrar uma vacina: uma ou duas doses? Com que intervalo? A ciência busca respostas enquanto a campanha de imunização contra a covid-19 avança no mundo.



- Como espaçar as doses?



Todas as vacinas autorizadas até o momento são administradas em duas doses.



As vacinas da e da Moderna, ambas com tecnologia de RNA mensageiro, foram testadas em ensaios clínicos com intervalo respectivo de 3 e 4 semanas.



Alguns países, como Dinamarca e Reino Unido, as espaçam em 6 e 12 semanas, respectivamente. Enquanto esperam doses suficientes para toda a população, as autoridades preferem vacinar nesta primeira etapa 10 pessoas com meia vacina do que 5 com uma completa.



Mas esse raciocínio provoca divisão. A FDA e a EMA, agências de medicamentos dos Estados Unidos e da Europa, desaconselham o prolongamento dos intervalos, pois não foram testados durante ensaios clínicos.



No caso da vacina de "vetor viral" da AstraZeneca, a EMA autoriza um período de 4 a 12 semanas entre as duas doses, já que isso foi testado durante os ensaios clínicos.



Os dados disponíveis mostram que "a eficácia aumenta muito significativamente após 9 semanas", ressaltou na terça-feira Daniel Floret, da Autoridade de Saúde Francesa (HAS).



Um estudo publicado na terça pela AstraZeneca e sua parceira, a Universidade de Oxford, mostra que a eficácia atinge seu ponto máximo (82%) quando as 12 semanas são atingidas.



"Não temos dados sobre vacinas de RNA, mas é possível obter uma melhor eficácia com o mesmo período de 12 semanas", assegura à AFP o Dr. Jean-Daniel Lelièvre, especialista do HAS.



- Coquetel?



Enquanto a vacina da AstraZeneca usa um único vírus - um adenovírus de chimpanzé - para combater o SARS-CoV-2, a russa Sputnik V, também baseada em vetor viral, usa dois adenovírus humanos para cada dose.



A primeira tem eficácia de 60%, segundo a EMA, e a segunda, de quase 92%.



De acordo com os pesquisadores russos que desenvolveram a Sputnik V, a diferença na composição entre as doses poderia explicar "uma resposta imunológica mais poderosa", escreveram esta semana na revista médica The Lancet.



Por outro lado, seria possível ir além e administrar uma vacina diferente da primeira na segunda dose? A Universidade de Oxford anunciou na quinta-feira o lançamento de um estudo sobre o assunto, com 820 voluntários com mais de 50 anos.



Um grupo receberá uma primeira dose da vacina e uma segunda com a da AstraZeneca. A ordem para outro grupo será invertida.



Os resultados serão comparados com ensaios com voluntários que receberam duas doses da mesma vacina. E o espaçamento entre as doses, de 4 e 12 semanas, também será avaliado.



"Se mostrarmos que essas vacinas podem ser trocadas, isso aumentará consideravelmente a flexibilidade de sua distribuição", ressaltou em nota um dos responsáveis pelo ensaio, o professor Matthew Snape.



"Já houve casos de vacinas que funcionam melhor se uma diferente for usada para a segunda dose", explica em seu blog o especialista inglês Peter English, que cita "hepatite B para pessoas que não respondem bem à vacinação padrão" e algumas vacinas em desenvolvimento contra a tuberculose.



- Dose única?



Dois estudos americanos publicados esta semana e ainda a serem avaliados por outros cientistas sugerem que, para pessoas que já foram imunizadas naturalmente contra a covid-19, uma única dose pode ser suficiente.



"Entre os indivíduos com imunidade pré-existente, a resposta de anticorpos à primeira dose é equivalente e até maior do que a detectada após a segunda dose entre aqueles que não foram infectados anteriormente", escreve uma das duas equipes da Escola de Medicina Icahn de Nova York.



Por fim, a vacina em desenvolvimento pela Johnson e Johnson poderia facilitar a aprovação, já que requer apenas uma injeção.



Os pesquisadores russos que desenvolveram a Sputnik V também indicaram na The Lancet que estavam "examinando um regime de administração de dose única".



