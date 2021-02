UE e Rússia se comprometem a cooperar, apesar das divergências

Rússia e União Europeia (UE) prometeram nesta sexta-feira (5) buscar vias de cooperação, apesar das profundas divergências, no momento em que a relação enfrenta o "menor" nível, segundo o chefe da diplomacia europeia Josep Borrell, pela detenção do opositor russo Alexei Navalny.



"Constatamos nossa disposição de cooperar de forma pragmática quando há um interesse comum", afirmou o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, após uma reunião com Borrell em Moscou.



A visita do chefe da diplomacia da UE acaba com o congelamento dos contatos com a Rússia a nível europeu desde 2017, apesar da tensão provocada pelo caso Navalny.



Também nesta sexta-feira, o ativista anticorrupção, de 44 anos e inimigo número um do Kremlin, compareceu a um julgamento por difamação, que pode resultar em uma nova pena prisão, poucos dias depois de ter sido condenado a quase três anos de detenção em outro processo.



Sem citar o nome do opositor, o chanceler russo expressou a disposição de abordar "qualquer tema", porém responsabilizou os europeus pela tensão, "uma situação nociva que não beneficia ninguém".



- "Boa notícia para a humanidade" -



Apesar das múltiplas e profundas divergências, em temas como Ucrânia, Síria ou Líbia, Rússia e UE expressaram o desejo de cooperar "quando há interesse comum", nas palavras de Lavrov.



O chefe da diplomacia europeia citou como âmbitos de cooperação "a cultura, a pesquisa, a covid-19, o clima", mas destacou que considera outros temas cruciais, como os direitos humanos ou as liberdades políticas.



A UE denunciou nos últimos meses o envenenamento de Navalny em agosto na região russa da Sibéria com um agente neurotóxico do tipo Novichok e a brutal repressão dos recentes protestos da oposição, críticas que Moscou chamou de "interferência".



Após a recusa de investigação do caso por Moscou, que nega qualquer tentativa de matar o opositor, os europeus anunciaram sanções contra autoridades russas e vários países desejam novas medidas agora pela detenção de Navalny.



O opositor considera que as autoridades desejam silenciá-lo, pois sobreviveu ao envenenamento que atribui ao presidente russo, Vladimir Putin, e aos serviços de segurança do FSB.



A detenção de Navalny em janeiro, quando retornou da Alemanha, onde se recuperou por cinco meses do envenenamento, provocou uma onda de manifestações no país.



ONGs e parte da imprensa russa, assim como países ocidentais, denunciaram a brutal repressão dos protestos, que resultaram em 10.000 detenções.



As autoridades russas ignoram as críticas da UE e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que afirmou que a relação com Moscou vai mudar e pediu a libertação de Navalny.



"Esta é uma retórica muito agressiva e pouco construtiva", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



A luta contra a covid-19 pode, no entanto, virar um âmbito de cooperação tanto com os Estados Unidos como com a UE, afirmou o chanceler russo.



Borrell chamou de "boa notícia para a humanidade" a vacina russa Sputnik V e disse esperar que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprove rapidamente seu uso no bloco.



- Processo por difamação -



Alexei Navalny começou a ser julgado novamente nesta sexta-feira em Moscou por difamação. Ele foi acusado de divulgar informações "falsas" e "caluniosas" sobre um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial que defendeu em um vídeo o referendo que deu mais poderes ao presidente Putin no ano passado.



O opositor, que pode ser condenado a pagar uma multa ou a uma pena de prisão, chamou as pessoas que discursaram no vídeo de "vergonha para a nação" e de "traidores".



Durante a audiência, Navalny, que denuncia uma perseguição política, acusou a família do demandante de utilizar o idoso para "ganhar dinheiro a seu custo".



A vitória soviética sobre a Alemanha nazista é um pilar do imaginário coletivo russo e as críticas aos veteranos geralmente são mal recebidas. O ex-combatente, que participou no processo por videoconferência, vestiu seu uniforme e suas medalhas para a ocasião.



Navalny também é objeto de uma investigação por "fraude", um crime que pode resultar em pena de 10 anos de prisão. Muitos de seus colaboradores estão detidos ou em prisão domiciliar.