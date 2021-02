Rússia denuncia 'retórica muito agressiva' de Biden

A Rússia criticou, nesta sexta-feira (5), a "retórica muito agressiva" do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por garantir que a relação de Washington com Moscou mudará e que vai exigir a libertação do opositor Alexei Navalny.



"Esta é uma retórica muito agressiva e pouco construtiva", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



O porta-voz disse esperar, no entanto, que se mantenha "uma base para a cooperação, apesar da enorme quantidade de controvérsias e de diferenças em temas-chave".



Em declarações ontem no Departamento de Estado, Biden adotou um tom mais firme a respeito da Rússia que o utilizado por seu antecessor, o republicano Donald Trump.



O presidente democrata afirmou que deixou claro ao colega russo, Vladimir Putin, que "a época em que os Estados Unidos se submetiam aos atos agressivos de Rússia (...) acabou".



Biden não anunciou medidas concretas contra Moscou, mas fez várias advertências e citou o caso do envenenamento e detenção de Navalny.