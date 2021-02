Reguladores do mercado de ações nos EUA analisam recente volatilidade

Os reguladores do mercado financeiro dos Estados Unidos discutiram a volatilidade dos mercados da semana passada - que fez com que ações como as da GameStop aumentassem exponencialmente - para garantir a proteção dos investidores, disse o Departamento do Tesouro nesta quinta-feira (4).



A secretária do Tesouro, Janet Yellen, convocou uma reunião nesta quinta com os principais reguladores do mercado de valores e matérias-primas, assim como com funcionários da Fed.



Wall Street foi afetada na semana passada por uma febre especulativa, provocada por uma cruzada de pequenos acionistas contra os fundos de cobertura, que impulsionaram artificialmente as ações de algumas empresas, como as da loja de videogames GameStop.



Pequenos investidores, ativos no fórum online Reddit, reuniram forças para estragar as apostas multimilionárias dos fundos, que acreditavam na queda das ações.



Ao fazerem as ações da GameStop subirem em 400%, eles causaram enormes prejuízos aos fundos.



Embora não tenha mencionado a GameStop ou a plataforma de varejo Robinhood, o Tesouro disse que o regulador do mercado de ações americano, a Securities and Exchange Commission (SEC), "divulgará um estudo dos acontecimentos".



Além disso, o regulador de matérias-primas e agricultura (Commodities Futures Trading Commission, CFTC) e a SEC "estão revisando se as práticas de negócios foram consistentes com a proteção do investidor e com mercados justos e eficientes", acrescentou o Tesouro em um comunicado.



Antes da reunião, Yellen havia dito: "Realmente precisamos ter certeza de que nossos mercados financeiros estão funcionando de maneira adequada e eficiente e que os investidores estão protegidos."



Yellen falou à ABC na quinta-feira de manhã, em sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo, há uma semana.



"Precisamos entender completamente o que aconteceu antes de agirmos, mas estamos acompanhando esses eventos com muita atenção", acrescentou.



No entanto, não se comprometeu com nenhuma ação de controle.



Surgiram ainda vozes contra os fundos de cobertura, que consideram essas práticas abusivas. Senadores da ala mais à esquerda do Partido Democrata, como Bernie Sanders e Elizabeth Warren, pediram medidas contra os fundos.



"Precisamos de uma investigação da SEC", disse Warren à CNN no domingo. "É um jogo fraudulento e há um grupo de jogadores que entra e manipula o mercado."



O papel de Yellen limita-se, porém, a promover reuniões e consultas, uma vez que o Tesouro não tem jurisdição direta sobre as atividades do mercado financeiro, que corresponde à SEC e à CFTC.



Mas ela tem larga experiência na área como ex-presidente da Reserva Federal (Fed, equivalente ao Banco Central), que se mantém atento ao mercado de ações para detectar qualquer risco para a economia.



Yellen precisou de uma isenção dos advogados de ética do Tesouro para poder manter o debate sobre a atividade do mercado de ações, já que havia recebido pelo menos 700 mil dólares em honorários para fazer um discurso para o fundo Citadel, um ator-chave na saga da GameStop, segundo relatos da mídia americana.



A volatilidade que levou à revisão pareceu ter diminuído nos últimos dias, com o S&P; 500 e o Nasdaq fechando em níveis recordes nesta quinta.



As ações da GameStop, que começaram 2020 em 5,88 dólares e subiram para quase 483 em 28 de janeiro, encerraram a quinta-feira em 53,50.



