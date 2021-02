Ford dobra investimentos em veículos elétricos

Superada pelas concorrentes, a Ford passou nesta quinta-feira (4) à ofensiva no desenvolvimento de veículos elétricos, ao anunciar que dobrará seus investimentos destinados a este segmento, considerado o futuro do automóvel.



A gigante de Dearborn, perto de Detroit, destinará mais de 22 bilhões de dólares à produção de veículos elétricos para 2025.



Cerca de US$ 7 bilhões extra serão destinados a carros autônomos, acrescentou em um comunicado.



A empresa informou, ainda, que a escassez de semicondutores que afeta atualmente a indústria automotiva custará entre 1 e 2,5 bilhão de dólares em suas contas de 2021.



O grupo americano, cujas fábricas já são afetadas - em particular as que fabricam a caminhonete F-150, que viram sua produção reduzida - estima que a falta de semicondutores diminuirá sua produção entre 10% e 20% no primeiro trimestre atual.



FORD MOTOR