Biden retira formalmente nomeação de Judy Shelton para Conselho do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retirou nesta quinta-feira, 4, formalmente a nomeação de Judy Shelton como integrante do Conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A indicação, feita pelo ex-presidente Donald Trump, sofreu objeções no Congresso, e não conseguiu o apoio necessário para prosseguir. Ainda assim, o nome de Shelton foi mais uma vez enviado ao Senado em janeiro.



A nota que comunica a retirada do nome da economista da Califórnia indica mais de 30 nomeações para cargos em geral que foram excluídas por Biden.