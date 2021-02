O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (4) a intenção de multiplicar por oito o número de refugiados que poderão ser admitidos nos Estados Unidos com base no mínimo histórico imposto por Donald Trump ao final do seu mandato.



Segundo uma promessa de campanha, Biden estabeleceu a cota anual de refugiados que poderão ser admitidos no programa de reassentamento em 125.000, em comparação com os 15.000 no atual ano fiscal.