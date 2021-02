OMS investiga origem da covid-19, Cruz Vermelha planeja acesso à vacina

Os especialistas da OMS que investigam a origem da pandemia na cidade chinesa de Wuhan parecem rejeitar a teoria de que o vírus teria escapado de um laboratório na quinta-feira (4), enquanto a Cruz Vermelha lançou um plano para combater as desigualdades no acesso às vacinas.



O chefe da delegação da OMS na China, Ben Embarek, afirmou em entrevista à AFP que teve "conversas muito francas" com seus interlocutores chineses, úteis para "entender" sua posição sobre "uma série de declarações vistas e lidas na mídia".



A equipe de especialistas visitou o Instituto de Virologia de Wuhan na quarta-feira, acusado pelo ex-presidente americano Donald Trump de ter deixado o vírus escapar de um de seus laboratórios, mas nenhuma evidência foi encontrada para sustentar essa hipótese.



Todas essas conjecturas levariam a "excelentes roteiros para filmes e séries", disse Ben Embarek por telefone de Pequim, prometendo "se ater à ciência e aos fatos" para tirar uma conclusão definitiva sobre a origem da pandemia.



O regime chinês esperou mais de um ano antes de permitir tal visita, mas muitos analistas duvidam que a delegação descobrirá quaisquer pistas reveladoras após tal atraso.



- Imunizar 500 milhões de pessoas -



Com quase 105 milhões de doses de vacinas injetadas até agora em pelo menos 82 países e territórios, a Cruz Vermelha expressou na quinta-feira o alarme sobre a falta de acesso às vacinas nos países pobres.



Segundo análise da organização, quase 70% das doses da vacina administradas até agora foram aplicadas nos 50 países mais ricos, enquanto 0,1% foram injetadas nos 50 países mais pobres.



"É alarmante porque é injusto e pode prolongar, até agravar, esta terrível pandemia", disse o secretário-geral da Federação Internacional, Jagan Chapagain, em entrevista coletiva.



Por isso, a Cruz Vermelha lançou um plano de 92,5 milhões de euros (110 milhões de dólares) para ajudar a imunizar os 500 milhões de pessoas mais vulneráveis.



- Câncer negligenciado -



Enquanto muitos países estão mobilizando recursos significativos para impedir a propagação da pandemia, a OMS na Europa expressou preocupação na quinta-feira sobre suas consequências para o tratamento do câncer, chamando seu impacto de "catastrófico".



Entre os 53 países que a OMS inclui em sua regional Europa (vários na Ásia Central), um em cada três interrompeu parcial ou totalmente seus serviços de oncologia devido à mobilização contra a pandemia e restrições de viagens.



Na Europa, o Reino Unido, criticado por vários dirigentes por usar a vacina AstraZeneca em pessoas com mais de 65 anos, defendeu-se alegando que essas críticas corriam o risco de alimentar a desconfiança em seu país e, em última instância, colocar em risco a saúde de sua população.



As autoridades de saúde em vários países europeus apontaram para a falta de dados suficientes sobre a eficácia da vacina de laboratório sueco-britânica para idosos.



Seguindo os passos da França, Alemanha e Suécia, agora foi a Noruega, Dinamarca, Islândia e Holanda que anunciaram na quinta-feira que a vacina da AstraZeneca seria reservada para menores de 65 anos.



De acordo com um balanço da AFP na quinta-feira de fontes oficiais, a pandemia causou pelo menos 2,26 milhões de mortes e mais de 104 milhões de casos de contaminação.



Por região, a América Latina e o Caribe é a segunda região mais afetada, atrás da Europa, com 606.045 mortes e 19.196.419 infecções.



Cuba, que continua a ser um país sortudo na América Latina, está experimentando uma retomada dos casos, com 893 na quarta-feira, elevando o total para 29.529 (220 mortes) para uma população de 11,2 milhões de habitantes.



- Vacina na Coreia do Norte -



A Universidade de Oxford anunciou o lançamento de um estudo para determinar se a combinação de duas doses de vacinas diferentes no mesmo paciente foi eficaz na proteção da população contra o coronavírus.



Os países árabes do Golfo, por sua vez, voltaram a impor restrições para fazer frente ao aumento do número de casos, que ameaça a frágil recuperação econômica esperada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).



E a Coreia do Norte, apesar de afirmar estar livre do vírus, solicitou vacinas, das quais se espera que receba quase dois milhões de doses. Esta é a primeira confirmação oficial de que Pyongyang solicitou ajuda internacional.