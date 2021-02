Fauci: vacina contra covid-19 da Johnson & Johnson pode estar disponível em março

A vacina contra covid-19 desenvolvida pela Johnson & Johnson pode estar disponível nos Estados Unidos em março, afirmou nesta quinta-feira, 4, via Twitter, o epidemiologista e líder da resposta americana à pandemia, Anthony Fauci.



Para isso, no entanto, a farmacêutica precisa requisitar autorização de uso emergencial à Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês), a "Anvisa americana", ainda em fevereiro, e apresentar dados que atendam todos os padrões da agência reguladora.



No final de janeiro, a Johnson & Johnson divulgou que sua vacina experimental para prevenir a covid-19, de dose única, apresentou eficácia de até 66% contra a infecção e de 85% contra casos graves. O imunizante, contudo, teve eficiência menor sobre variantes do coronavírus identificadas na África do Sul e no Reino Unido.