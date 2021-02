Filho de Biden fala de vício em drogas em livro de memórias

O filho do presidente americano Joe Biden, Hunter, publicará em abril um livro em que relata "sua queda no abuso de substâncias e seu tortuoso caminho para a sobriedade", anunciou nesta quinta-feira (4) a Gallery Books, marca da editora Simon & Schuster.



"Beautiful things", que será publicado em inglês em 6 de abril, "é um livro de memórias profundamente emocionante" onde o filho do presidente reflete sobre "o vício, a perda e a sobrevivência", disse a Gallery Books em comunicado.



O livro menciona também a morte de seu irmão Beau em 2015, aos 46 anos, por conta de um câncer no cérebro, assim como a morte de sua mãe e sua pequena irmã em um acidente de carro em 1972, quando Hunter e Beau eram crianças e seu pai acabava de ser eleito como senador.



"Venho de una família repleta de tragédias e unida por um amor marcante, inquebrável", escreve Hunter Biden em suas memórias.



Hunter Biden, de 51 anos, foi um frequente alvo dos conservadores nos Estados Unidos e do próprio ex-presidente Donald Trump durante a campanha eleitoral para as presidenciais de novembro, principalmente pelos seus negócios na China e na Ucrânia.



Hunter, que atualmente se dedica à pintura e vive em Los Angeles, nega ter agido erroneamente em seus negócios no exterior.