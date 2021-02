A França "não assinará nos termos atuais" o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul, declarou nesta quinta-feira (4) o ministro do Comércio Exterior francês, que espera garantias "tangíveis" dos quatro países em questão "sobre meio ambiente e normas sanitárias".



"Não ficaremos satisfeitos com uma declaração política sobre compromissos ambientais dos quatro países envolvidos (Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai)", disse à AFP o ministro Franck Riester após uma reunião do comitê de monitoramento de política comercial.