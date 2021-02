Ativista crítico do Hezbollah é assassinado no Líbano

Um militante e intelectual libanês, Lokman Slim, conhecido por suas ideias muito críticas com o movimento xiita Hezbollah foi encontrado morto a tiros nesta quinta-feira (4) em seu carro.



Slim, ensaísta xiita e conhecido comentarista político, foi encontrado "morto (...) em seu carro" ao sul do Líbano, segundo informou inicialmente uma fonte de segurança à AFP.



A imprensa libanesa também informou sobre a morte deste militante de 58 anos, que defendia a democracia e o laicismo, e era contrário ao sistema confessional que impera na política do Líbano.



A esposa denunciou seu desaparecimento na quarta-feira à noite, quando o ativista voltava para Beirute em seu carro, depois de visitar um amigo no sul, feudo do Hezbollah.



O exame de um legista estabeleceu que Slim foi atingido por cinco balas na cabeça e uma nas costas e que morreu nas primeiras horas da madrugada de quinta-feira.



Lokman Slim, que às vezes se reunia com autoridades americanas de passagem por Beirute, foi frequentemente atacado pela imprensa pró-Hezbollah por suas posições consideradas favoráveis aos Estados Unidos.



Slim costumava criticar a influência política de dois pesos pesados xiitas, Hezbollah e Amal, dentro da comunidade libanesa.



O Hezbollah, apontado por seus detratores como suspeito, negou qualquer envolvimento na morte do ativista.



Este movimento xiita, representado no Parlamento e no governo do país, é a única facção libanesa que não desmantelou seu arsenal militar após a guerra civil.