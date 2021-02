Coreia do Norte pediu e receberá vacinas anticovid

A Coreia do Norte, que afirma estar livre do coronavírus, solicitou vacinas contra a covid-19 e espera receber cerca de dois milhões de doses, segundo a Aliança para a Vacinação (GAVI), membro do programa de vacinas Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS).



Esta é a primeira confirmação oficial de que a Coreia do Norte solicitou ajuda internacional. As suas infraestruturas de saúde são consideradas totalmente insuficientes face a uma pandemia desta magnitude.



O dispositivo Covax, co-administrado pela GAVI, distribuirá 1,99 milhão de doses para a Coreia do Norte, de acordo com o relatório de distribuição provisório do programa divulgado esta semana.



Segundo este relatório, a Coreia do Norte receberá a vacina AstraZeneca produzida pelo Serum Institute of India.



A Coreia do Norte foi o primeiro país do mundo a fechar suas fronteiras no final de janeiro de 2020 para se proteger contra o coronavírus.



O país afirma não ter registrado nenhum caso de covid-19. Seu líder, Kim Jong Un, reafirmou isso durante um gigantesco desfile militar em outubro.



De acordo com especialistas, essa afirmação é improvável, já que o vírus apareceu pela primeira vez na vizinha China, seu principal parceiro comercial e aliado.