Justiça belga condena diplomata iraniano por planejar atentado na França

Um tribunal belga condenou, nesta quinta-feira (4), um diplomata iraniano a 20 anos de prisão por planejar um ataque com explosivos contra uma reunião de opositores iranianos na França em 2018.



Assadollah Assadi foi acusado de "tentativas de assassinato de natureza terrorista" e "participação nas atividades de um grupo terrorista".



O homem de 49 anos nega qualquer responsabilidade pelos acontecimentos.



O tribunal de Antuérpia (norte) também condenou três outros cidadãos belgas de origem iraniana a penas que variam de 15 a 18 anos de prisão por cumplicidade na tentativa de realizar o ataque.



O casal formado por Nasimeh Naami, de 36 anos, e Amir Saadouni, de 40, recebeu de Assadi meio quilo de explosivos e um detonador. A dupla foi presa na Bélgica quando viajava para a França para realizar o ataque.



Naami foi condenada a 18 anos de prisão e Saadouni a 15.



Já o iraniano Mehrdad Arefani, de 57 anos, que tinha a missão de guiar o casal até o local do ataque, foi condenado a 17 anos.



A Promotoria de Antuérpia havia solicitado uma sentença de 20 anos contra Assadi em 27 de novembro.



Segundo a inteligência francesa, o objetivo do grupo era explodir um artefato em um congresso organizado por um grupo de oposição iraniano em junho de 2018 em Villepinte, nos arredores de Paris.



O governo francês acusou os serviços de inteligência da República islâmica de estar por trás da tentativa de ataque, algo que o governo iraniano sempre negou.



- Cobertura diplomática -



Na época, Assadi trabalhava na embaixada iraniana na capital austríaca, Viena. Ele foi preso durante uma viagem à Alemanha, onde não tinha imunidade diplomática.



Durante o processo, os investigadores revelaram possuir imagens que mostravam Assadi em Luxemburgo se preparando para entregar o pacote com os explosivos a Naami e Saadouni, dois dias antes do evento na França.



Preso na Alemanha, Assadi foi entregue às autoridades belgas em outubro de 2018.



De acordo com a acusação, Assadi é na verdade um agente dos serviços de inteligência iranianos "agindo sob cobertura diplomática".



Em 30 de junho de 2018, a coalizão de oposição Conselho Nacional de Resistência no Irã (CNRI) organizou sua reunião anual em Villepinte.



Nesse congresso participaram, entre outros, a ex-candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, sequestrada pela guerrilha das FARC durante seis anos, e várias personalidades americanas e britânicas.



No Twitter, a principal líder do CNRI, Maryam Radjavi, comentou que a condenação de Assadi constitui um processo "histórico" porque "todo o regime [iraniano] sentou-se no banco dos réus".



O CNRI, formado na década de 1960, apresenta-se como o principal movimento de oposição ao governo iraniano, e seu principal grupo interno é a organização Mujahedines do Povo do Irã.



Até os anos 2000, era considerada uma "organização terrorista" pelos Estados Unidos e pela União Europeia.