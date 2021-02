Quatro mortos em incêndio de unidade covid de hospital na Ucrânia

Uma jovem médica e três pacientes morreram no incêndio declarado no serviço de UTI para pacientes de covid-19 de um hospital do sul da Ucrânia, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (4).



O incêndio ocorreu pouco antes de meia-noite de quarta-feira em uma sala de UTI desta clínica em Zaporiyia, cidade de mais de 700.000 habitantes, informou o serviço estatal de emergências.



Os bombeiros encontraram quatro corpos e conseguiram salvar oito pessoas, duas delas feridas, segundo a mesma fonte.



As vítimas são uma médica de 27 anos e três pacientes em respiração artificial, informou o governador regional citado pela agência Interfax Ucrânia.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expressou suas "sinceras condolências" às famílias das vítimas e enviou o ministro da Saúde, Maksim Stepanov, ao local da tragédia, segundo um comunicado da presidência.



A polícia ucraniana informou que iniciou uma investigação por "violação das normas de segurança" contra incêndios.



