Pandemia deixou Naturgy, ex-Gás Natural Fenosa, no vermelho em 2020

O grupo energético espanhol Naturgy sofreu uma perda líquida de 347 milhões de euros (US$ 416 milhões) em 2020. Este resultado é fruto do colapso de alguns ativos em razão da baixa demanda de energia, devido à pandemia da covid-19.



O exercício 2020 foi um dos "mais complicados, devido ao forte impacto derivado da covid-19, que provocou, principalmente, uma queda generalizada da demanda em todas as geografias e uma desvalorização relevante em países-chave da América Latina", explicou a Naturgy, em um comunicado nesta quinta-feira.



No último trimestre do ano passado, a empresa decidiu revisar para baixo o valor de alguns ativos, o que teve um impacto negativo em suas contas de quase 1,4 bilhão de euros (US$ 1,678 bilhão).



Esta desvalorização envolveu, principalmente, centrais de ciclo combinado de gás na Espanha e na Argentina.



Em 2020, a demanda de eletricidade na Espanha caiu 5,5% em termos interanuais, e a de gás, 6,2%, segundo o grupo.



Durante o ano, a Naturgy renegociou o preço de uma grande parte de seus contratos de abastecimento de gás com seus fornecedores, para melhorar sua competitividade comercial.



A Naturgy, antiga Gás Natural Fenosa, também tem uma forte presença no Brasil, México, Argentina e Peru.