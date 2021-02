Um militante libanês conhecido por suas críticas ao movimento xiita Hezbollah foi encontrado morto nesta quinta-feira com um tiro na cabeça, na região sul do país, informaram fontes das forças de segurança.



Lokman Slim, um famoso comentarista político, foi encontrado "morto com um tiro na cabeça em seu veículo" no sul do Líbano, de acordo com as fontes, que pediram anonimato. A imprensa libanesa também informou sua morte.



A esposa e a irmã da vítima haviam denunciado seu desaparecimento na quarta-feira à noite, quando o ativista retornava a Beirute em seu automóvel.