Presidente mexicano passa pela covid-19 'praticamente assintomático'

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que testou positivo para a covid-19 há dez dias, passou pela doença "praticamente assintomático", informaram nesta quarta-feira (3) autoridades sanitárias.



O vice-secretário de Saúde e estrategista da pandemia disse que o presidente, de 67 anos, está "excelente, excelente" depois da confirmação, na noite de 24 de janeiro, de que tinha sido contagiado.



"Tem evoluído muito bem, praticamente assintomático em todo este período. Nos dois primeiros dias, teve um pouco de febrícula e um pouco de dor de cabeça e depois nada", disse Hugo López Gatell.



O presidente divulgou no domingo um vídeo em suas redes sociais no qual falava pausadamente, como é habitual, mas com voz firme, enquanto percorria os corredores do palácio de governo sem máscara.



López Obrador "já quer sair e esperamos que muito em breve estará conosco", acrescentou López Gatell.



O líder esquerdista é hipertenso e sofreu um infarto em 2013.



Ele tem sido criticado por relativizar a eficácia das máscaras na prevenção dos contágios. Só usou a indumentária duas vezes, uma delas em julho passado, quando visitou o então presidente americano Donald Trump, em Washington.



O México, com 126 milhões de habitantes, registrava até esta quarta-feira mais de 1,8 milhões de contagiados e 161.240 falecidos.