Quase 900 mil podcasts foram lançados em todo o mundo em 2020

O número de novos podcasts aumentou significativamente em 2020 em comparação com 2019, de acordo com uma empresa que monitorou os downloads enquanto ouvintes em todo o mundo se adaptavam a novos hábitos impostos pela pandemia.



De acordo com a Chartable, sediada em Nova York, um total de 885.262 novos podcasts foram lançados em 2020, quase o triplo dos 318.517 iniciados no ano anterior.



Durante os primeiros confinamentos em março e abril, a Chartable indicou que os downloads caíram porque as rotinas e deslocamentos dos usuários foram interrompidos.



"No entanto, tudo voltou rapidamente à medida que as pessoas desenvolveram novas rotinas para seu confinamento", explicou a empresa em seu blog.



Quase 30% dos novos podcasts têm apenas um ou dois episódios, um sinal de que os criadores de conteúdo estavam testando a mídia.



Mas quase um quarto dos "podcasts que começaram em 2021 já postou mais de 10 episódios", acrescentou. "Isso representa mais de 200 mil novos podcasts com capacidade para durar."



Outra tendência notável foi o rápido crescimento em outros idiomas além do inglês. Pouco menos da metade dos novos programas foi produzida em línguas de todo o mundo.



Os podcasts em português mostraram a terceira maior taxa de crescimento: 7,8 vezes. Ficaram atrás apenas das produções em chinês (12,1x) e hindi (8,4x).



Quanto aos gêneros, os podcasts educacionais (133.107) dominaram a lista, seguidos pelos de cultura e sociedade (121.556) e aqueles dedicados às artes (94.360).



A plataforma de podcast da Apple perdeu terreno, caindo da ocupação de 42,7% do mercado para 37,8%, à medida que aumentaram os usuários fora dos Estados Unidos, onde os smartphones Android tendem a dominar.



Ao mesmo tempo, o Spotify, que investiu pesadamente em podcasts, viu seu público crescer de forma contínua.



A receita de anúncios também cresceu, com 160 novos anunciantes aderindo aos podcasts a cada semana.