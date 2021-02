Petróleo alcança sua maior cotação em um ano

Os preços do petróleo fecharam em seu maior nível desde o começo de 2020 nesta quarta-feira (3), após a publicação de uma nova queda dos inventários da commodity nos Estados Unidos e de uma reunião mensal da Opep+ que terminou sem surpresas.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 1,7%, ou um dólar, fechando a 58,46 dólares, seu maior nível desde fevereiro de 2020.



Enquanto isso, o barril do americano WTI para entrega em março também se valorizou 1,7% ou 93 centavos, ao alcançar 55,69 dólares, fechando em seu maior nível desde janeiro de 2020.



"Os preços do petróleo não dão sinais de enfraquecimento e uma queda nos inventários (...) nos dados semanais da EIA (Agência americana de Informação sobre Energia) lhes deu um impulso", comentou Chris Beauchamp, analista da IG.



A EIA informou que os inventários comerciais de cru diminuíram em 1 milhão de barris (mb), a 475,7 mb, em 27 de janeiro, contra uma estimativa de queda média de 2,3 mb.



Quanto à Opep e seus aliados, nesta quarta-feira informaram após uma reunião que confiam na na recuperação econômica mundial e, na sequência, na demanda de petróleo.