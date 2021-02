Os Estados Unidos condenaram na quarta-feira a "retórica" contra as minorias sexuais na Turquia após o presidente Recep Tayyip Erdogan atacar o movimento LGBT e comparou os manifestantes estudantis a "terroristas".



"Estamos preocupados com as prisões de estudantes e outros manifestantes e condenamos veementemente a retórica anti-LGBTQIA em torno das manifestações", anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a repórteres.