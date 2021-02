O governo de Joe Biden não espera ter contato "no curto prazo" com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, quem considera um "ditador" e não reconhece como presidente legítimo, afirmou nesta quarta-feira (3) o porta-voz da diplomacia dos Estados Unidos.



"Certamente não espero que este governo dialogue diretamente com Maduro", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. "Certamente não esperamos nenhum contato com Maduro no curto prazo", acrescentou, em linha com a posição do governo anterior de Donald Trump.