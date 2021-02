Colômbia pede ajuda internacional para vacinar um milhão de venezuelanos sem documentos

Bolsonaro diz que presidentes do Mercosul devem se reunir em março

Bolsonaro diz que presidentes do Mercosul devem se reunir em março

Espanha supera as 60.000 mortes por covid-19

Espanha supera as 60.000 mortes por covid-19

Brasil, dentre os primeiros países a receber vacinas anticovid via Covax

Brasil, dentre os primeiros países a receber vacinas anticovid via Covax

Enfermeira registra 'vida real' de colegas em UTI de covid-19 no Reino Unido

Enfermeira registra 'vida real' de colegas em UTI de covid-19 no Reino Unido