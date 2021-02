NASA cria cargo de assessor climático

A NASA anunciou nesta quarta-feira (3) a criação de um novo cargo de assessor climático como parte das metas de ciência climática do governo do presidente Joe Biden para a agência.



Gavin Schmidt, que atualmente chefia o Instituto Goddard de Ciências Espaciais (GISS) da NASA em Nova York, assumirá o cargo até que uma nomeação permanente seja feita.



"Esta posição fornecerá à liderança da NASA informações críticas e recomendações para todo o espectro dos programas de ciência, tecnologia e infraestrutura da agência relacionadas ao clima", disse o administrador interino da NASA, Steve Jurczyk.



A NASA é mais conhecida por suas missões de exploração espacial, mas estudar nosso planeta também é uma parte fundamental de sua vocação.



Possui mais de duas dezenas de satélites e instrumentos que observam os principais indicadores climáticos e é considerada uma das agências líderes na observação de mudanças na Terra.



De acordo com um comunicado, as responsabilidades incluiriam a promoção de investimentos relacionados ao clima na Divisão de Ciências da Terra.



O novo consultor científico também promoverá a aeronáutica e outras iniciativas de tecnologia com foco na redução das emissões de dióxido de carbono.



Biden ainda não definiu suas prioridades para a exploração espacial.



Na administração do ex-presidente Donald Trump, os Estados Unidos embarcaram no programa Artemis para retornar à Lua em 2024 e usar as lições aprendidas lá para desenvolver uma missão a Marte.



Os presidentes democratas recentes têm se mostrado menos interessados na exploração espacial tripulada do que seus pares republicanos, e o futuro do programa é incerto.