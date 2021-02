Fórum Econômico Mundial de Davos adiado de maio para agosto em Singapura

O Fórum Econômico Mundial anunciou nesta quarta-feira que sua reunião anual, que já havia sido adiada e transferida da Suíça para Singapura, será atrasada novamente até agosto devido a problemas relacionados à pandemia.



A reunião anual da elite política e econômica mundial, tradicionalmente realizada todo mês de janeiro na cidade alpina de Davos, foi reprogramada para ser realizada em Singapura em maio, mas agora será realizada lá de 17 a 20 de agosto, disseram as autoridades, explicando que "a mudança no calendário reflete os desafios internacionais para conter a pandemia".



O fórum já aconteceu virtualmente no mês passado, mas a organização mantém a esperança de poder reunir políticos, empresários e especialistas presencialmente.



A direção do Fórum se declarou confiante "nas medidas que foram tomadas na Singapura para garantir uma reunião segura e efetiva", já que "a transmissão local da covid-19 em Singapura continua sendo insignificante".



No entanto, "a mudança de data revela o desafio internacional de conter a pandemia".



"As atuais restrições mundiais tornaram difícil planejar uma reunião presencial na primeira metade do ano", indicou.