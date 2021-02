Filme 'Mank' da Netflix lidera indicações ao Globo de Ouro

"Mank" da Netflix, um drama em preto e branco ambientado na idade dourada de Hollywood sobre a realização de "Cidadão Kane", liderou as indicações ao Globo de Ouro nesta quarta-feira (3).



"Mank" obteve seis indicações, incluindo a de melhor drama, seguido por outro filme da Netflix, "The Trial of the Chicago 7", que obteve cinco.



A plataforma de vídeo, que provavelmente se beneficiou dos confinamentos vinculados à pandemia e do adiamento de grandes produções de estúdios tradicionais, obteve 22 seleções este ano, contra as 17 do ano passado.



No pódio das indicações também estão "The Father", adaptação da obra do francês Florian Zeller com Anthony Hopkins, "Nomadland", de Chloe Zhao, e "Promising Young Woman", de Emerald Fennel, com três indicações cada um.



No ano passado, o Globo de Ouro , concedido por cerca de 90 membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, foi alvo de fortes críticas por deixar totalmente de fora as mulheres na categoria de "melhor diretora" para um filme.



Mas neste ano, com Chloe Zhao, Emerald Fennel e Regina King ("One Night in Miami"), as mulheres são maioria e concorrem junto com David Fincher e Aaron Sorkin.



O Globo de Ouro é um dos prêmios mais cobiçados do cinema americano: é um importante indicador de quais filmes e atores têm mais chances de ganhar a famosa estatueta dourada do Oscar.



A edição número 78 do Globo de Ouro, que também honra os melhores na televisão, será transmitida em 28 de fevereiro.