Os Estados Unidos validaram, nesta quarta-feira (3), a prorrogação por cinco anos do tratado de desarmamento nuclear com a Rússia New START, poucos dias depois de Moscou ter aprovado a prorrogação, anunciou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.



"O presidente [Joe] Biden prometeu manter o povo americano a salvo das ameaças nucleares, restaurando a liderança da América na questão do controle de armas e não proliferação", disse Blinken em um comunicado.



"Hoje, os Estados Unidos deram o primeiro passo para cumprir essa promessa", acrescentou.