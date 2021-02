Antropólogo condenado à prisão no Irã relata fuga incrível

Um antropólogo de dupla nacionalidade, iraniana e britânica, condenado à prisão em Teerã, Kamil Ahmadi, relatou nesta quarta-feira (3) à imprensa britânica sua incrível fuga do Irã para chegar ao Reino Unido através das montanhas.



"Arrumei uma mochila com um kit de barbear, alguns livros e um computador", disse o estudioso à BBC. Ele explicou que cruzou a fronteira clandestinamente, passando pelas montanhas. Fazia "muito frio, o percurso era muito longo, muito escuro e muito assustador", descreveu.



Kamil Ahmadi havia sido libertado em novembro, após três meses de prisão preventiva. Ele era alvo de uma "investigação preliminar" por suspeita de "ligações com países estrangeiros e institutos afiliados a serviços (de inteligência) estrangeiros".



Foi condenado em dezembro a nove anos de prisão por ter recebido "fundos ilegais" para projetos realizados por "instituições subversivas".



Libertado sob controle judicial à espera da análise de seu recurso, ele decidiu fugir.



Optou por caminhos difíceis e cobertos de neve usados para contrabandear produtos da Turquia e do Iraque, que ele conhecia por ser curdo.



Autor de um livro publicado em inglês com o título "Em nome da tradição: a mutilação genital feminina no Irã", Ahmadi trabalhou em assuntos como o casamento temporário específico do Islã xiita ou o casamento precoce de jovens meninas no Irã.



Ahmadi disse à BBC que, como detentor de dupla cidadania e "pesquisador que investiga questões delicadas", sempre soube que corria o risco de ser preso.



Em uma entrevista ao jornal The Guardian, explicou que decidiu fugir do país para ver seu filho crescer.



"Uma vez condenado, eu tinha a escolha entre ficar e não ver minha família e meu filho de quatro anos até os 14, ou correr o risco de fugir", disse ele ao jornal.



Voltar para o Reino Unido foi como "voltar para minha outra casa", depois de ser "forçado a deixar um lugar onde achava que poderia fazer a diferença", afirmou ao Channel 4.



Ele explicou que foi mantido em confinamento solitário por 100 dias na prisão de Evin, ao norte de Teerã, e descreveu ter sido mantido em um "pequeno cômodo", onde esperava ansioso pelo interrogatório para ter contato humano, "a única distração possível" e sua "única tábua de salvação".



Agora vive em Londres, de acordo com o The Guardian. No Irã, seu recurso foi rejeitado na segunda-feira.



Outra iraniana-britânica, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, está nas mãos da justiça iraniana desde 2016. Acusada de ter tentado derrubar o regime de Teerã, o que ela contesta, esta funcionária da Thomson Reuters Foundation - o braço filantrópico da agência canadense-britânica de imprensa -, está atualmente sob controle judicial com pulseira eletrônica.



