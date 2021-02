Equipe da OMS visita laboratório de Wuhan objeto de polêmica teoria sobre covid

Os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) visitaram nesta quarta-feira (3) o Instituto de Virologia de Wuhan, objeto de uma polêmica teoria que o coloca como possível origem do coronavírus nesta cidade chinesa.



A inspeção do instituto, que tem vários laboratórios de alta segurança onde os cientistas trabalham com perigosos coronavírus, era uma das etapas mais aguardadas da equipe da OMS.



O regime comunista esperou mais de um ano para autorizar a visita dos especialistas da agência da ONU, que passaram por uma quarentena de 14 dias antes de iniciarem o trabalho na semana passada.



Com a demora, muitos analistas duvidam de que os especialistas internacionais encontrem indícios reveladores da epidemia.



O comboio de veículos passou pelo controle de segurança durante a manhã para entrar no Instituto de Virologia. Um dos cientista, Peter Daszak, disse à imprensa que a equipe de dez pesquisadores espera "um dia muito produtivo e fazer todas as preguntas que devem ser feitas".



Horas depois, Daszak tuitou que foi um "encontro extremamente importante com os funcionários e uma discussão aberta e franca".



Mas, no momento, não há respostas definitivas.



Os especialistas da OMS passaram quatro horas nas instalações, antes de deixar o local sem falar com a imprensa.



Policiais de máscaras se posicionaram na rua para separar os repórteres dos veículos.



De acordo com o jornal Global Times, a equipe também visitou o laboratório P4. Trata-se do primeiro de segurança máxima na Ásia equipado para manipular agentes biológicos do tipo 4, como o ebola, que representam um elevado risco individual de contágio e são perigosos para a vida.



- A teoria do laboratório -



O ex-presidente americano Donald Trump acusou o instituto de Wuhan (centro de China) de deixar escapar o vírus que provocou a covid-19, provocando una pandemia mundial.



Seu secretário de Estado, Mike Pompeo, insistiu no ano passado que havia "evidência significativa" de que o vírus saiu do laboratório, sem apresentar provas e admitindo que não tinha certeza a respeito.



A China, que nega ser responsável pelo início da epidemia em 2019, dá a entender, sem demonstrar, que o vírus pode ter sido importado.



Pequim insiste, ao mesmo tempo, no êxito da China para conter os contágios e em sua produção de vacinas, exportadas para vários países.



No sábado, as autoridades chinesas organizaram um percurso com a equipe da OMS para mostrar a recuperação da cidade desde a explosão da pandemia.



Um dia depois, os especialistas da OMS visitaram o mercado em que foi detectado o primeiro foco de contágio, há mais de um ano, uma etapa "crucial" na missão da OMS, segundo Daszak.



Ele informou que a equipe se reuniu nesta quarta-feira com Shi Zhengli, uma das maiores especialistas chinesas em coronavírus de morcegos e vice-diretora do laboratório de Wuhan.



Esta virologista provocou dúvidas em uma entrevista em junho de 2020 a uma revista científica americana, na qual afirmou que ficou preocupada em um primeiro momento com a possibilidade de o vírus ter escapado do laboratório.



Inspeções posteriores revelaram, porém, que nenhuma sequência de genes coincidia com os vírus armazenados no instituto. "Não fechei o olho por várias noites", disse.



Depois ela afirmou que "apostava sua vida em que (o novo coronavírus) não tinha nada a ver com o laboratório", segundo a imprensa estatal chinesa.