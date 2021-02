Sony aumenta previsão de lucro após lançamento do PlayStation 5

A multinacional japonesa Sony aumentou nesta quarta-feira as previsões de resultados para o ano fiscal após o lançamento em novembro do console PlayStation 5 em plena pandemia, cujos confinamentos estimulam o setor de jogos eletrônico.



O grupo projeta agora um lucro líquido de 1,085 trilhão de ienes (10 bilhões de dólares) para o ano fiscal que termina em março (+86,4% na comparação com o exercício anterior), contra uma previsão anterior de 800 bilhões de ienes.



A empresa também aumentou as previsões de vendas anuais para 8,8 trilhões de ienes (83,7 bilhões de dólares), contra 8,5 trilhões projetados em outubro.



O PlayStation 5 chegou ao mercado poucos dias após o lançamento do novo Xbox da Microsoft para concorrer pelo domínio da temporada de Natal com o já popular Nintendo Switch.



O setor de jogos eletrônicos foi um dos poucos que avançou durante a pandemia, pois as pessoas obrigadas a permanecer em casa recorrem aos jogos para diversão e passar o tempo.