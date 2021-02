México autoriza uso de vacina russa Sputnik V contra covid-19

A Comissão de Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris) do México, que regulamenta o uso de medicamentos, autorizou nesta terça-feira (2) o uso emergencial da vacina russa Sputnik V contra a covid-19, informaram as autoridades.



"A Cofepris acaba de conceder autorização para o uso emergencial da vacina Sputnik V", anunciou Hugo López Gatell, subsecretário de Saúde e estrategista contra a pandemia, em coletiva de imprensa.



Uma vez autorizado o uso do Sputnik V, os russos têm "o compromisso de enviar 400 mil doses ao México em poucos dias", que serão injetadas em 200 mil pessoas por tratar-se de uma fórmula que necessita duas aplicações.



Ele explicou que o México já assinou o contrato de compra da vacina e que o documento é enviado à Rússia na mesma noite desta terça-feira para que os russos façam o mesmo.



Em 25 de janeiro, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciou, após uma ligação com seu homólogo russo, Vladimir Putin, que o México havia concordado em comprar 24 milhões de vacinas Sputnik V.



O jornal médico The Lancet publicou nesta terça-feira que o Sputnik V tem uma eficácia de 91,6% contra a covid-19 em suas manifestações sintomáticas.



O México foi o primeiro país latino-americano a aplicar a vacina contra covid-19 no dia 24 de dezembro, seguido, no mesmo dia, pelo Chile e pela Costa Rica.



Até agora, só se utilizou a fórmula da parceria americano-alemã Pfizer / BioNTech, aplicada a profissionais de saúde de todo o país e a professores do sul do México.



A outra vacina já aprovada pelo Cofepris é a da AstraZeneca, desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford e que será embalada neste país após ser produzida na Argentina.



O México se junta a uma dezena de países que já aprovaram a vacina russa contra covid-19, incluindo Argentina e Venezuela.



Dias atrás, o México recebeu a primeira remessa do princípio ativo da AstraZeneca e a previsão é que a partir de março esteja disponível para uso local e para exportação para a América Latina.



O México, com 126 milhões de habitantes, acrescentou 1.874.092 infecções e 159.533 mortes de covid-19 até terça-feira.