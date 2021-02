Wall Street consolida recuperação e fecha em forte alta

A bolsa de Nova York continuou sua recuperação nesta terça-feira (2), depois de uma semana caótica, encadeando uma segunda alta na semana, ao se dissipar a febre que fez disparar ações como a da loja de videogames GameStop.



Segundo resultados do fechamento, o índice principal Dow Jones Industrial Average subiu 1,57% a 30.687,54 pontos, enquanto o Nasdaq, com forte componente tecnológico, subiu 1,56%, a 13.612,78 pontos, e o índice amplo S&P; 500 subiu 1,39%, a 3.826,26 pontos.



Analistas destacaram que as negociações sobre mais estímulos de emergência para enfrentar a covid-19 nos Estados Unidos e o otimismo de que as vacinas contra o vírus se distribuam amplamente fizeram com que o índice Dow Jones disparasse nas primeiras horas.



AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS



CHARLES SCHWAB



GAMESTOP