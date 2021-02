Arábia Saudita proíbe chegadas de 20 países, incluindo EUA e Brasil

A Arábia Saudita proibiu nesta terça-feira (2/2) a chegada a seu território de viajantes de 20 países, incluindo Estados Unidos, Brasil e Argentina, para tentar conter o aumento das infecções por COVID-19.



O Ministério do Interior saudita informou, de acordo com a agência oficial SPA, que esta "suspensão temporária" entraria em vigor na quarta-feira às 18h00 GMT (15h00 no horário de Brasília).



Os países afetados são: África do Sul, Alemanha, Argentina, Brasil, Egito, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Líbano, Paquistão, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia.



Cidadãos sauditas, bem como diplomatas e profissionais de saúde desses países, terão permissão para entrar no reino, mas "dentro do quadro de medidas de precaução" recomendadas pelas autoridades de saúde, disse o ministério.



No domingo, o ministro da Saúde, Tawfiq al Rabiah, alertou que novas restrições serão impostas caso a população não respeite as já vigentes.



A Arábia Saudita registrou mais de 368.000 casos e 6.400 mortes por covid-19. É o país árabe mais populoso do Golfo (34 milhões de habitantes) e o mais afetado pela pandemia.