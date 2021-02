Mais de 600.000 mortes por covid-19 foram oficialmente registradas na América Latina e no Caribe desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, de acordo com uma contagem da AFP desta terça-feira às 19h00 com base em números oficiais.



Os 34 países da região totalizam 601.256 mortes (entre 19.057.391 casos notificados), atrás da Europa (747.887) e à frente dos Estados Unidos e Canadá (464.204) e Ásia (241.391). O Brasil e o México respondem por metade das mortes na região, com 226.309 e 159.100 mortes registradas, respectivamente.