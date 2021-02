Amazon apresenta design 'inspirado na natureza' para nova sede

A Amazon revelou na terça-feira (2) o que descreveu como um projeto "inspirado na natureza" para a segunda fase de sua segunda sede, em desenvolvimento fora de Washington.



A peça central do novo empreendimento em Arlington, Virgínia, será um edifício no formato de uma dupla hélice, cercado por jardins com plantas nativas da região.



O projeto fará parte do "HQ2", que custará US$ 2,5 bilhões e será a segunda sede da gigante de tecnologia e comércio eletrônico com sede em Seattle, estado de Washington.



"A Hélice em nossa sede em Arlington oferecerá uma variedade de ambientes de trabalho alternativos para os funcionários da Amazon em meio a jardins exuberantes e árvores florescentes nativas da região", disse o vice-presidente de imóveis da Amazon, John Schoettler, em comunicado.



A empresa também indicou que irá incluir um programa de residência artística que lhes permitirá expor o seu trabalho.



A Amazon escolheu o local em 2017, após uma extensa pesquisa que gerou críticas por deflagrar uma guerra de ofertas de incentivos fiscais em municípios de todo o país.



Um local adicional em Nova York também foi escolhido, mas foi abandonado em meio a uma disputa política sobre o plano.



O HQ2, cuja primeira fase já está em construção, deve gerar cerca de 25.000 empregos para a área na próxima década.



A segunda fase, projetada pelo escritório de arquitetura NBBJ, visa "infundir a natureza na paisagem urbana e criar um ambiente único e sustentável onde nossos funcionários possam trabalhar e inventar para nossos clientes", disse Schoettler.



O plano prevê 260.000 metros quadrados de escritórios em três edifícios de 22 andares.