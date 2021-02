Merkel diz que todas as vacinas são 'bem-vindas', após dados da russa Sputnik V

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta terça-feira (2) estar aberta, sob condições, ao uso na Europa da vacina contra a covid-19 desenvolvida na Rússia, depois da publicação de resultados positivos de centros científicos sobre sua eficácia.



"Todos os (imunizantes) que obtêm uma autorização da EMA (Agência Europeia de Medicamentos) serão totalmente bem-vindos, tenho falado precisamente deste ponto com o presidente russo", Vladimir Putin, disse a chanceler alemã à televisão pública ARD, elogiando os "bons dados" científicos publicados sobre a vacina russa Sputnik V.



O imunizante, alvo de controvérsia até agora, tem eficácia de 91,6% para a covid-19, segundo uma análise dos ensaios clínicos, publicados nesta terça pela revista médica The Lancet e validado por especialistas independentes.



Isto "quer dizer que uma vacina suplementar pode se unir ao combate para reduzir a incidência da covid-19", segundo os pesquisadores.



A chanceler alemã também entreabriu a porta à vacina desenvolvida por Pequim, ao ressaltar que um país como a "Sérvia vacina mais rápido" do que o resto da Europa "com a vacina chinesa".



Merkel deu estas declarações enquanto seu governo é criticado pela demora na campanha de imunização nacional, em comparação com outros países, como o Reino Unido ou os Estados Unidos.