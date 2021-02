Incerteza na Itália por crise política e recessão

A incerteza reinou na Itália nesta terça-feira (2) devido às tensões durante as negociações para formar um novo governo após a renúncia do primeiro-ministro Giuseppe Conte, enquanto a economia desabava devido à recessão.



O presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico, terá de informar ao Presidente da República, Sergio Mattarella, nesta terça-feira, sobre as difíceis negociações, marcadas pela passagem dos vetos, para reconstruir a maioria parlamentar que apoiava Conte.



Ainda não se sabe o resultado de três dias de eleições, terminando nesta terça-feira o prazo dado por Mattarella, o único que pela Constituição designa o primeiro-ministro, para encontrar uma solução para a crise.



Conte foi forçado a renunciar na terça-feira passada depois que o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi retirou o apoio ao seu pequeno partido, o Italia Viva (IV), que não chega a 3% das intenções de voto, mas que é essencial para contar com uma sólida maioria no Parlamento.



As duas maiores forças da coalizão, o Partido Democrático (PD, centro-esquerda) e o Movimento 5 Estrelas (M5E, anti-sistema até chegar ao poder em 2018), apoiam Conte, que goza de grande popularidade por sua gestão de a pandemia.



Apesar disso, Renzi, primeiro-ministro de 2014 a 2016, questionou seu mandato, enviando sinais contraditórios que encantam os cientistas políticos, mas que por sua vez indignaram grande parte da opinião pública devido à crise na saúde provocada pela pandemia e a crise econômica que o país está passando.



A imprensa afirma que Renzi lançou uma verdadeira guerra interna em busca de ministérios e postos chave para participar do gigantesco plano de reconstrução com fundos da União Europeia.



"Há uma guerra de nomes: o governo de Conte está por um fio", resumiu o jornal La Stampa nesta terça-feira.



"Eles acordarão, mas o Italia Viva pede ministérios importantes", destacou o principal jornal, Il Corriere della Sera.



O covid-19 também causou o colapso da economia italiana com uma queda no Produto Interno Bruto de 8,9% em 2020, segundo estimativas oficiais publicadas nesta terça-feira.



A terceira maior economia da zona do euro registrou uma das piores quedas do PIB, atrás da Espanha, cuja economia caiu 11% em 2020.



"A cada hora, 50 pessoas perdem o emprego" na Itália, lembra o jornal La Stampa.



Para reativar a economia abalada, o governo tem um plano de mais de 200 bilhões de euros financiado pela União Europeia, mas a crise política lança dúvidas sobre a capacidade de implementá-lo.