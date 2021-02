Airbus construirá três novos módulos de serviços para missão lunar Artemis

A Agência Espacial Europeia (ESA) confiou à Airbus a construção de três módulos de serviço suplementares para a cápsula Orion do programa lunar americano Artemis - anunciou a empresa em um comunicado divulgado nesta terça-feira (2).



O fabricante europeu já está encarregado de fornecer os três primeiros módulos, destinados à propulsão e à eletricidade da cápsula, assim como à água e ao ar de seus futuros passageiros.



O programa Artemis tem como objetivo voltar a enviar astronautas à Lua e até instalar uma base permanente neste satélite.



O contrato anunciado hoje, no valor de 650 milhões de euros (US$ 786 milhões), diz respeito às missões 4, 5 e 6 deste programa.



Prevista para o final de 2021, a missão Artemis 1 prevê testar o foguete SLS gigante da Nasa, com a cápsula Orion sem humanos a bordo.



A segunda transportará astronautas ao redor da Lua em 2023. E, com a terceira, a cápsula se acoplará à futura estação orbital Gateway, de onde os astronautas viajarão para a Lua em 2024. Esta data ainda não está confirmada.



