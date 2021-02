UE 'trabalha duro' para ressuscitar acordo multilateral com Irã

A UE trabalha ativamente junto com o governo do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que levante as sanções impostas ao Irã, em um esforço para salvar o acordo multilateral pelo programa nuclear iraniano, disse um porta-voz nesta terça-feira (2).



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, pediu na segunda-feira ao chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, para coordenar um retorno sincronizado dos Estados Unidos ao acordo de 2015, e o pleno cumprimento de Teerã.



A UE, que coordena a implementação desse acordo, busca salvar o pacto desde que o governo do ex-presidente americano Donald Trump se retirou em 2018 e impôs novamente duras sanções ao Irã.



Borrell estava "trabalhando extremamente duro para fazer" o acordo voltar aos trilhos, disse o porta-voz do funcionário.



"Estamos falando com o governo americano para ver se essas sanções podem ser levantadas, para ver se podemos ter uma implementação completa do JCPOA", disse o porta-voz, Peter Stano, referindo-se ao acordo pela sua sigla em inglês.



Biden já expressou seu apoio para retornar ao acordo, mas insistiu que o Irã retome seus compromissos e cancele as medidas que tomou para protestar contra as sanções americanas.