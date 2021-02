Siemens Energy suprimirá 7.800 empregos nos próximos quatro anos

A empresa alemã Siemens Energy, a antiga divisão de energia do conglomerado Siemens, anunciou nesta terça-feira que vai suprimir 7.800 empregos em todo o mundo, 3.000 deles na Alemanha, até 2025.



A "redução de excesso de capacidade" e outros ajustes levam a "uma redução de quase 7.800 empregos nos segmentos de gás e eletricidade no mundo", afirmou o grupo, que também informou ter registrado no primeiro trimestre do ano fiscal (outubro-dezembro) um lucro líquido de 99 milhões de euros (119 milhões de dólares).



Os cortes previstos representam quase 8% dos funcionários do grupo.



Na Alemanha, a Siemens Energy vai suprimir 3.000 postos de trabalho, nos Estados Unidos 1.700 e outros 3.100 ao redor do mundo, indicou a empresa. A maioria das demissões acontecerá em 2023.



No ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2020, a Siemens Energy registrou prejuízo de 1,9 bilhão de euros (2,294 bilhões de dólares).



SIEMENS ENERGY



SIEMENS



GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA