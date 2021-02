Irã: Zarif se diz pronto para selar Acordo Nuclear com EUA

O ministro das Relações Exterior do Irã, Javad Zarif, afirmou nesta segunda-feira, 1º, que o Irã está pronto para cumprir sua parte em um Acordo Nuclear, e que depende dos Estados Unidos também se comprometerem com sua parte no acerto. Segundo Zarif, a União Europeia (UE) pode oferecer a "ponte" para resolver o impasse de quem seria a primeira parte a se movimentar pelo acerto, citando o Alto Representante da UE, Josep Borrell, como alguém capaz de iniciar as movimentações, e com poder para "buscar comprometimento conjunto". Para o ministro, "se EUA pararem de pressionar a economia do Irã, iremos voltar a um compliance total". As declarações foram feitas em entrevista à CNN.



"Tempo não é a questão, mas se a nova administração quer seguir os passos da última, ou não", afirmou, procurando comprometimento por parte do governo de Joe Biden. Perguntado sobre a decisão do Irã de voltar a enriquecer urânio, Zarif afirmou que não se trata de "violar nossa parte do acordo, mas de diminuir o comprometimento". "Há uma forma simples de resolver a questão, que são os EUA retornarem ao compliance antes do dia" previsto para a retomada do enriquecimento, sugerindo a reversibilidade do tema.



Sobre demandas que um novo acordo pode trazer, como o comprometimento do Irã a reduzir suas operações com mísseis, que aumentaram desde que o acerto anterior foi realizado, Zarif alegou que o acordo era limitado à temática nuclear. "Os EUA estão comprometidos a pararem de vender armas à Arábia Saudita?", perguntou, levantando uma série de questionamentos sobre temas que opõe os dois países no Oriente Médio, como a ação militar saudita no Iêmen.