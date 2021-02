Tempestade de neve atinge nordeste dos EUA e suspende vacinação contra Covid-19

A tempestade de neve que atingiu nesta segunda-feira o nordeste dos Estados Unidos provocou o cancelamento de milhares de voos, fechamento de escolas e a suspensão da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Nova York.



O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) emitiu um alerta de tempestade da Virgínia ao Maine, região onde vivem dezenas de milhões de pessoas, enquanto a forte neve, acompanhada de ventos de até 80 caía em Nova York, Nova Jersey e em partes da Pensilvânia e de Connecticut.



O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, decretou estado de emergência na cidade, de 8,6 milhões de habitantes, onde são esperados mais de 50 cm de neve. Também ordenou o fechamento das escolas hoje e amanhã e restringiu os deslocamentos não essenciais. Poucas pessoas foram afetadas, no entanto, já que muitos alunos assistem a aulas online e milhares de empregados trabalham de casa devido à pandemia.



O prefeito também suspendeu a vacinação contra a Covid-19 hoje e amanhã, e proibiu os restaurantes de atender os clientes em mesas externas. "Esta é uma situação perigosa, onde há risco de morte. Espere vários fechamentos (...) e se não forem trabalhadores essenciais, fiquem em casa", pediu, por sua vez, o governador de Nova York, Andrew Cuomo.



- No 'top 10'? -



A tempestade, que começou na noite deste domingo, alcançava os 33 cm no Central Park na tarde desta segunda, e continuará caindo até terça-feira à tarde, podendo chegar a 60 cm, segundo o serviço meteorológico.



"Se superarmos os 50 cm, será uma das 10 maiores tempestades de neve da cidade de Nova York", disse à AFP Matthew Wunsch, meteorologista do NWS na cidade. O recorde data de janeiro de 2016, quando nevou quase 70 cm em três dias.



Os três aeroportos de Nova York e região metropolitana cancelaram a maioria dos voos, segundo o site Flight Aware. Mais de 1.600 voos foram cancelados em todo o país, principalmente em Boston, Nova York, Washington DC e Filadélfia.



O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, também decretou estado de emergência e ordenou a suspensão do transporte público em todo o estado. "Esta tempestade irá piorar", tuitou, informando que seis grandes centros de vacinação permanecerão fechados amanhã.



- Washington debaixo de neve -



Em Washington D.C., milhares de alunos deveriam retomar as aulas presenciais nesta segunda-feira pela primeira vez desde março, mas seu retorno foi adiado para terça-feira.



Devido à tempestade de neve, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden adiou uma visita planejada ao Departamento de Estado, e o Congresso restringiu suas atividades.



No zoológico nacional Smithsonian, pandas gigantes aproveitaram a oportunidade para brincar na neve e disparar pelas encostas, enquanto crianças e adultos faziam bonecos de neve e tiravam fotos ao lado dos monumentos do National Mall.



A nevasca que atingiu áreas montanhosas da Califórnia na semana passada avançou para o meio-oeste, afetando principalmente Chicago, que registrou cerca de 20 cm de neve. A tempestade deve chegar amanhã ao Maine, onde poderá deixar entre 20 e 33 cm de neve.



