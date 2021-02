SpaceX espera levar primeiros turistas ao espaço até o fim de 2021

A SpaceX planeja lançar sua primeira missão de turismo espacial no quarto trimestre de 2021, afirmou a empresa aeroespacial americana do bilionário Elon Musk em um comunicado nesta segunda-feira (1º).



A missão, chamada Inspiration4, será realizada com o foguete reutilizável Falcon 9 da SpaceX, que será lançado a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.



A bordo estará Jared Isaacman, fundador e chefe da Shift4 Payments, que vai doar os três assentos ao lado do seu na cápsula Dragon para "indivíduos do público em geral, cuja identidade será anunciada nas próximas semanas", segundo o comunicado.



O site Inspiration4.com foi criado para que as pessoas possam se inscrever e competir por esses lugares. O concurso está aberto a residentes dos Estados Unidos acima dos 18 anos.



Há duas categorias de assentos disponíveis: "generosidade", que exige uma doação à Fundação São Judas, que atua no combate às doenças infantis; e "prosperidade", que pode ser obtido com o compartilhamento de uma história empreendedora.



Os três vencedores receberão, junto com Jared Isaacman, um "treinamento de astronauta comercial SpaceX".



De acordo com a empresa, a missão durará vários dias e os turistas completarão uma órbita na Terra a cada 90 minutos. No final, a cápsula entrará na atmosfera e pousará nas águas da costa da Flórida.



Em novembro de 2020, quatro astronautas foram colocados em órbita com sucesso na cápsula Crew Dragon da SpaceX, antes de alcançar a Estação Espacial Internacional.



Uma semana antes, a cápsula Dragon havia se tornado a primeira espaçonave certificada pela NASA em 40 anos, após os ônibus espaciais, cujo programa terminou em 2011.