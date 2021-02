Petróleo acelera alta, incentivado por corte de abastecimento saudita

Os preços do petróleo subiram fortemente nesta segunda-feira (1), registrando sua maior alta em uma única sessão em três semanas, impulsionada pela entrada em vigor de um novo corte na produção saudita.



O barril de Brent do mar do Norte para entrega em abril, em seu primeiro dia de uso como contrato de referência, subiu 1,31 dólar ou 2,38% desde o fechamento na sexta-feira, fechando a 56,35 dólares.



O barril do americano WTI para o mesmo mês subiu 1,35 ou 2,58% para 53,55 dólares.



"O petróleo começou a semana com um sentimento positivo", que se explica tanto pela evolução da produção saudita quanto pela queda de reservas de petróleo nos Estados Unidos, uma tendência "que poderia continuar", disse Louise Dickson, da Rystad Energy.



Isso "demonstra um nível saudável de demanda com relação à oferta", acrescentou.



Para Stephen Innes, analista da Axi, o mercado acolheu especialmente "a entrada em vigor (nesta segunda-feira) de cortes voluntários (adicionais) na produção da Arábia Saudita, anunciados em janeiro".



O líder da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) havia anunciado no começo do ano que começaria sua própria cota de produção em fevereiro e março, até um milhão de barris por dia.



Ao mesmo tempo, os demais membros da aliança Opep +, formada peo cartel e seus dez aliados, mantiveram inalterada sua produção durante o período, com exceção de Rússia e Cazaquistão, que aumentarão de forma marginal suas extrações.



Os participantes do clube dos 23 também se reúnem na quarta-feira por ocasião de uma comissão de acompanhamento do acordo vigente para reduzir a produção do grupo, identificado pelas siglas em inglês JMMC.



Os investidores "também esperam que os preços do petróleo continuem a aumentar à medida que continuar a mobilização das vacinas", destacou Naeem Aslam, da Avatrade, embora este processo continue sendo "muito instável e lento".