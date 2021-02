Várias mulheres acusam Marilyn Manson de estupro e assédio sexual

O cantor americano Marilyn Manson foi acusado nesta segunda-feira (1º) de assédio e estupro por várias mulheres, incluindo a atriz americana Evan Rachel Wood, que afirma ter sofrido "abusos horríveis durante anos".



Ao menos cinco mulheres publicaram acusações contra Brian Hugh Warner (seu nome verdadeiro) quase simultaneamente no Instagram.



Evan Rachel Wood, de 33 anos, afirma que o cantor a "manipulou psicologicamente" quando não tinha nem 20. Ela conta que depois foi submetida "a horríveis abusos durante anos".



A atriz, que participa da série "Westworld", esteve oficialmente em uma relação com Marilyn Manson por vários anos antes de se comprometerem em 2010 e se separarem alguns meses depois.



Em 2018, a atriz prestou depoimento no Comitê de Assuntos Judiciais da Câmara dos Representantes, falando de sua longa e dura experiência como vítima de abusos físicos e psicológicos.



Em sua mensagem postada nesta segunda, ela revelou que seu agressor, cujo nome havia se recusado a fornecer na época, é Brian Hugh Warner. No Congresso, ela alegou, entre outras coisas, que havia sido estuprada várias vezes.



Outras quatro mulheres, que afirmam ter tido uma relação sentimental com ele, acusaram o artista de manipulação, assédio, abuso e ameaças.



Uma delas também menciona vários estupros. Sua relação começou em 2015.



- "Pulverizar" o crânio -



Em seus 52 anos, Marilyn Manson criou uma personalidade pública com uma imagem perturbadora de inspiração gótica. Ele usa maquiagem e lentes de contato de diferentes cores e cabelos pretos.



O nome do que era originalmente uma banda, mas agora se resume à sua pessoa, é inspirado em Marilyn Monroe e Charles Manson, conhecido por ter assassinado a atriz Sharon Tate.



Seu universo musical, o "shock rock", combina o heavy metal com uma encenação espetacular para capturar o público, mesclando imagens satânicas e góticas. Dois de seus álbuns alcançaram o primeiro lugar em vendas nos Estados Unidos.



As mulheres que fizeram seus relatos nesta segunda, muitas delas ex-groupies, retrataram um personagem tão sedutor quanto manipulador, capaz de prendê-las, ameaçá-las de morte ou obrigá-las a usar drogas.



Várias das supostas vítimas afirmam sofrer de transtorno de estresse pós-traumático.



"Estou farta de viver com medo das represálias, das calúnias e da chantagem", escreveu Evan Rachel Wood.



Em uma entrevista ao site da revista Spin em 2009, Marilyn Manson disse que tinha "todos os dias a fantasia de pulverizar" o crânio de Wood "com um martelo".



Procurados pela AFP, o porta-voz e o advogado do cantor não responderam até o momento.



"Quero expor esse homem perigoso", declarou Evan Rachel Wood, "e bradar contra as muitas indústrias que permitem que ele faça isso, antes que ele destrua mais vidas".



Em setembro, Dan Cleary, um ex-funcionário de Manson, afirmou ter visto o cantor "destruir" Evan Rachel Wood durante as semanas em que a atriz o acompanhou em turnê, em 2007 e 2008.



"Ele é um músico brilhante, um homem incrivelmente inteligente e engraçado", escreveu ele no Twitter, "mas também é um viciado em drogas e capaz de abusos psicológicos e físicos".