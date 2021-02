Talibãs continuarão lutando se tropas estrangeiras não abandonarem o Afeganistão

Os talibãs alertaram nesta segunda-feira (1) em Teerã que continuarão seu "combate e jihad" se as tropas estrangeiras não se retirarem do Afeganistão até maio, conforme prometido pelos Estados Unidos.



Uma delegação do movimento, liderada por seu co-fundador o mullah Abdul Ghani Baradar, chegou à capital iraniana na semana passada, convidada pelo Ministério das Relações Exteriores, e se reuniu com o chefe da diplomacia, Mohammad Javad Zarif, no domingo.



"A permanência das tropas além dos 14 meses, americanas ou da OTAN, significa que a ocupação do Afeganistão continua", declarou Suhail Shaheen, membro da equipe de negociação dos talibãs, em coletiva de imprensa.



Washington alcançou um pacto com os talibãs no Catar, em fevereiro do ano passado, para começar a retirar suas tropas em troca de garantias em termos de segurança por parte dos talibãs, e o compromisso de um diálogo de paz com o governo afegão.