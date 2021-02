UE garante mais doses para acelerar campanha de vacinação contra covid-19

A campanha de vacinação contra a covid-19 na União Europeia (UE) parece ganhar velocidade após semanas de críticas por sua lentidão, com o anúncio de um aumento importante na entrega de doses por parte dos laboratórios.



O coronavírus continua provocando duras restrições no continente. Mais otimistas, Itália e Polônia estão na contramão, alegando seu dispositivo anticovid, e voltaram a abrir seus museus.



O laboratório alemão BioNTech prometeu, nesta segunda-feira (1o), entregar para a UE no segundo trimestre até 75 milhões de doses da vacina desenvolvida com a americana Pfizer. Os dois sócios esperam "aumentar o fornecimento a partir da semana de 15 de fevereiro".



O objetivo é fornecer "a quantidade de doses que nos comprometemos (a entregar) no primeiro trimestre", assim como "até 75 milhões de doses adicionais para a União Europeia no segundo trimestre" devido aos contratos existentes, explicou o diretor financeiro, Sierk Poetting.



Este anúncio ocorre no mesmo dia em que começa uma cúpula entre os líderes alemães e vários grupos farmacêuticos para tentar acelerar a campanha de vacinação, que avança lentamente na Alemanha e em muitos outros países europeus, em meio a críticas.



O laboratório AstraZeneca, que gerou forte descontentamento entre os dirigentes europeus pelos atrasos de produção sofridos, aumentará em 30% no primeiro trimestre as entregas de sua vacina, autorizada na sexta-feira nos mercados europeus.



A UE mantém seu objetivo de vacinar 70% dos adultos antes "do fim do verão" boreal (inverno no Brasil).



Em um setor sob pressão para acelerar o ritmo, outro anúncio chegou nesta segunda-feira: o gigante farmacêutico Bayer afirmou que produzirá a partir de 2022 a vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pela empresa alemã CureVac.



"Temos a capacidade necessária para produzir a vacina da CureVac baseada no RNAm" (RNA mensageiro), disse à imprensa o responsável pelo setor farmacêutico da Bayer, Stefan Oelrich, acrescentando que o objetivo da empresa é produzir 160 milhões de doses em 2022.



No Oriente Médio, a Autoridade Palestina receberá em meados de fevereiro 50.000 vacinas contra o coronavírus e lançará sua campanha de vacinação na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, informou o primeiro-ministro, Mohammed Shtayyeh, nesta segunda-feira.



O mecanismo Covax anunciou que enviará entre meados de fevereiro e o fim de junho 35,6 milhões de doses da vacina contra a covid da AstraZeneca para a América Latina e o Caribe, bem como 378.000 da Pfizer a quatro países da região: Bolívia, Colômbia, EL Salvador e Peru.



- Capela Sistina aberta -



Em Roma, os visitantes formavam filas na entrada do Coliseu e da Capela Sistina nesta segunda-feira, em função da reabertura ao público desses emblemáticos pontos turísticos.



A grande maioria das regiões italianas foi classificada como "amarelas", de risco moderado, com exceção de Alto Adige (norte), Úmbria (centro), Puglia, Sardenha e Sicília (sul), classificadas como "laranja", de risco médio.



O restante do mundo continua, porém, endurecendo as medidas restritivas, especialmente nas viagens, para combater uma pandemia que já causou mais de 2,2 milhões de mortes.



A França fechou hoje suas fronteiras com os países externos à UE, e medidas parecidas foram tomadas em Portugal, Alemanha e Canadá, para frear a terceira onda da covid-19.



Os 10 milhões de habitantes de Lima iniciaram, no domingo (31), uma quarentena obrigatória destinada a conter a nova onda da pandemia, que infectou 120.000 peruanos no mês de janeiro.



Nos Estados Unidos, o país mais afetado com quase 440.000 mortes, foi emitida uma ordem generalizada para exigir o uso de máscaras no transporte público, em aviões, ônibus, trens e balsas.



O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se recupera da covid-19, informou a secretaria de Governo (Interior), Olga Sánchez Cordero. "Eu o vi otimista e com bom ânimo (...) Acho que na (próxima) segunda-feira o teremos aqui", acrescentou.



Na França, alguns donos de restaurantes reabriram nesta segunda simbolicamente para defender seu "direito a trabalhar" ainda sob risco de sanções e de perder ajudas financeiras do Estado.



As autoridades sanitárias britânicas lançaram nesta segunda uma campanha maciça de testes de covid-19 em oito regiões da Inglaterra que representam uma população de 80.000 pessoas, após detectar ali casos da cepa do coronavírus surgida na África do Sul.



A agência europeia de polícia Europol informou sobre a detenção de vários suspeitos que vendem certificados falsos de testes negativos em aeroportos da Grã-Bretanha e da França, assim como online e através de grupos de trocas de mensagens telefônicas na Espanha e na Holanda.



