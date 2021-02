Desemprego entre os mais jovens na zona do euro aumentou em dezembro

O desemprego na zona do euro entre menores de 25 anos aumentou 0,4 ponto percentual em dezembro, atingindo 18,5% desse segmento, anunciou nesta segunda-feira (1) a agência de estatísticas europeia Eurostat.



Em novembro, o nível de desemprego entre os jovens trabalhadores na zona do euro havia sido estimado em 18,1% pela mesma agência.



Para a população em geral, o desemprego atingiu 8,3% da população ativa em dezembro, mesmo nível registrado em novembro, mas acumulou 0,9 ponto percentual em um ano.



Dada a recessão histórica causada pela pandemia de covid-19, o aumento permaneceu razoavelmente contido, observaram analistas.



A República Tcheca teve o desemprego mais baixo, com apenas 3,1% da força de trabalho, à frente da Polônia (3,3%) e da Holanda (3,9%).



As maiores taxas de desemprego foram registradas na Espanha (16,2%), Lituânia (10,1%), Itália (9%) e França (8,9%).



Estes últimos países são também aqueles em que o desemprego juvenil atingiu os níveis mais preocupantes.



Aproximadamente 4 em cada dez jovens com menos de 25 anos de idade não trabalham na Espanha (40,7%), quase um em cada três na Itália (29,7%) e quase um em cada quatro na França (23,4%)%) como na Suécia ( 23,8%).